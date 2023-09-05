Диппредставительства Беларуси прекратят продлевать и обменивать паспорта за границей
Дипломатические представительства Беларуси перестанут продлевать и обменивать паспорта живущих за рубежом граждан - теперь это можно сделать только внутри страны
Об этом пишет Nexta.
Отмечается, что процедуру можно будет произвести только в органах внутренних дел по месту последней регистрации. Кроме того, по новому указу посол или консул вообще могут изъять документы в посольстве.
Nexta отмечает, что это давление на граждан, выехавших из Беларуси по политическим причинам, поскольку возвращаться в страну для продления паспорта они не станут, потому что это будет угрожать им последующим арестом.
"После масштабных протестов в августе 2020 года Беларусь покинули сотни тысяч людей. Большинство из них нашли убежище в соседних странах - Польше и Литве. Оптимальный вариант действий при вступлении в силу нового указа - подаваться на легализацию в стране пребывания", - советует издание.
В документе указано, что обращения, поданные до вступления в силу указа, будут рассматриваться в прежнем порядке.
Светлана Тихановская прокомментировала такое решение Лукашенко и призвала не возвращаться в Беларусь, даже если истекает срок действия паспорта.
"Дорогие белорусы, я прошу вас не поддаваться панике и не совершать опрометчивых поступков. Даже если ваш паспорт истекает, не стоит возвращаться на родину, если вам грозит преследование. Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы. Главное – позаботьтесь о себе и своей безопасность. Ведь люди – это самая главная ценность Беларуси", - говорит она.
Тихановская подчеркнула, что оппозиционные власти Беларуси проводят консультации со странами, где скрываются белорусы, чтобы решить их проблемы на законодательном и исполнительном уровне.
"Уже в этом месяце мы проведем консультации с Еврокомиссией, а также я подниму этот вопрос перед Европарламентом и во время Генассамблеи ООН", - добавила она.
Тихановская также рассказала, что Польша и Литва уже сейчас выдают проездные документы - так называемый паспорт иностранца - для белорусов, у которых истек срок действия паспорта или закончились страницы, но есть разрешение на постоянное проживание, временное пребывание или другие документы, дающие право легально находиться. в стране.
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