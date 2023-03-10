Дипломаты работают над встречей Зеленского и президента Сербии Вучича
Посол Украины в Сербии Владимир Толкач заверил, что дипломаты активно работают над организацией встречи сербского президента Александра Вучича с Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Nova.
"Есть много вопросов, которые нужно обсудить не только с президентом, но и со многими министерствами и министрами. Это, прежде всего, экономические вопросы, наше сотрудничество с международными организациями, и, конечно, есть также политические вопросы. Все эти вопросы должны быть конкретизированы и должно быть организован телефонный разговор или встреча между президентами. Мы знаем, что Сербия поддерживает Украину в этом смысле и голосует за резолюции в ООН. С другой стороны, Украина поддерживает Сербию, когда речь идет о территориальной целостности Сербии по Косово и Метохии", - заявил посол Украины в Сербии Владимир Толкач.
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- 26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс по РФ.
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- Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 5 марта, опроверг сообщения о поставках сербских боеприпасов Украине или России.
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