Дипломаты работают над встречей Зеленского и президента Сербии Вучича

Об этом сообщает Nova.

"Есть много вопросов, которые нужно обсудить не только с президентом, но и со многими министерствами и министрами. Это, прежде всего, экономические вопросы, наше сотрудничество с международными организациями, и, конечно, есть также политические вопросы. Все эти вопросы должны быть конкретизированы и должно быть организован телефонный разговор или встреча между президентами. Мы знаем, что Сербия поддерживает Украину в этом смысле и голосует за резолюции в ООН. С другой стороны, Украина поддерживает Сербию, когда речь идет о территориальной целостности Сербии по Косово и Метохии", - заявил посол Украины в Сербии Владимир Толкач.