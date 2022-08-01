Дипломаты получили подтверждение, что задержанное в Ливане судно перевозило краденое украинское зерно

Об этом сообщили на странице посольства в Twitter.

"Мы получили решающие документы и доказательства от Украины, что мука и ячмень были украдены из Украины. Завтра мы ходатайствуем судьи в Триполи о продлении срока задержания", - говорится в сообщении.

30 июля посол Украины в Ливане сообщил , что задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно. Дипломат рассказал, что украинское посольство оперативно отреагировало на появление судна с зерном в порту Триполи и теперь добивается экспертизы этого зерна.

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