Об этом пишет TVN24 со ссылкой на слова заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдуарда Сярко.

Российское посольство более 40 лет арендовало имущество в лесничестве Яблона вблизи Варшавы. Однако после разрыва сделки из-за большой задолженности стало известно, что здания полностью пусты и разрушены — выбиты окна, прогнил пол и обрушены крыши.

По словам Сярко, в середине апреля из-за неуплаты арендной платы лесная инспекция немедленно расторгла договор с посольством России по аренде здания. Несмотря на многочисленные обращения, посольство России так и не уволило дом, поэтому имущество пришлось забирать. Однако здание оказалось настолько разрушенным, что теперь на его месте придется строить новое.

"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали", - рассказал спикер польских Гослесов Михал Гзовский.

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