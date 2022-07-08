Дипломаты G-20 не достигли единства по ситуации в Украине

Об этом пишет Associated Press.

Издание сообщает, что дипломаты не согласовали итоговое коммюнике и не сделали традиционное групповое фото, как это делалось в предыдущие годы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров демонстративно игнорировали друг друга, когда присутствовали в одной комнате.

Встреча началась спустя несколько часов после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке, что побудило его министра иностранных дел Лиз Трасс покинуть Бали, также во время встречи сообщили, что бывшегоий премьер-министр Японии Абе Синдзо был застрелен. И Джонсон, и Абэ хорошо известны членам семьи G-20, они участвовали в многочисленных подобных конференциях и саммитах лидеров в прошлом. Одной из целей пятничной встречи было заложить основу для предстоящего саммита G-20, который будет принимать Индонезия в ноябре.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Л.П. Марсуди призвала группу, в которую входили Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, Блинкен и несколько европейских коллег, преодолеть недоверие ради планеты, сталкивающейся с многочисленными вызовами - от коронавируса до изменений климата, а также Украины.

"Мир еще не оправился от пандемии, но мы уже столкнулись с другим кризисом: войной в Украине. Последствия ощущаются во всем мире - в продовольствии, энергии и физическом пространстве", - сказала Марсуди.

Она отметила, что бедные и развивающиеся страны сейчас сталкиваются с бременем дефицита топлива и зерна, вызванного войной в Украине, и сказала, что Большая двадцатка обязана активизироваться и решить этот вопрос. По ее словам, война в Украине пошатнула этот порядок, Лавров в это время перебирал бумаги на своем месте между министрами иностранных дел Саудовской Аравии и Мексики.

Но после завершения встречи министр не смогла указать на какие-либо договоренности, достигнутые всеми участниками. Она добавила, что только "некоторые страны выразили осуждение акта вторжения" России.

Ни Лавров, ни Блинкен не разговаривали друг с другом, хотя сидели за одним большим столом переговоров.

На вопрос, почему не было группового фото, Лавров ответил: "Я никого не приглашал сфотографироваться вместе со мной. Очевидно, они использовали G-20 для целей, которые не были предусмотрены во время ее создания".

На второй сессии G-20 Блинкен обвинил Москву в блокировании миллионов тонн зерна в украинских портах. Официальные лица США намекнули, что группового коммюнике не будет, как это было в предыдущие годы, когда группа делала совместные заявления по ключевым вопросам, таким как терроризм, транснациональная преступность, климат и экономические вопросы, которые рассматривались как планы глобальных действий.

Пытаясь идти по нейтральному пути, нынешний президент G-20, Индонезия, изложила повестку дня, которая по своей сути не вызывает разногласий политического характера. Страна пыталась сохранять нейтралитет по поводу вторжения России в Украину, и президент Джоко Видодо был осторожен в своих комментариях.

На встрече G-20 Франция предложила усилить финансовую и гуманитарную поддержку Украины на саммите G20.

Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул саммит G20 из-за бойкота представителей других стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с онлайн-речью на встрече министров G20 и призвал мир дать решительный ответ российской агрессии.

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила РФ в отказе от переговоров после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров покинул саммит G20.

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