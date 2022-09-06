Об этом в эфире Еспресо сказал бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Все, что называлось дипломатией до сих пор в этой войне была просто игрой. Эта присылка Мединского, Слуцкого и компании на первые переговоры (после 24 февраля, - Ред.) - это была игра, чтобы успокоить мировые рынки и не допустить коллапса российской экономики ", – отметил он.

Щерба сказал, что президент РФ Путин сейчас избежал этой опасности.

"Дипломатия упоминается ими в одном контексте - для обсуждения реализации их требований. Это, по сути, капитуляция Украины. Какова же это дипломатия и компромиссы? Это абсолютно другая игра и дипломатия перестанет для них быть игрой только тогда, когда Путин окончательно поймет, что он потерял Херсон, а завтра потеряет еще больше. Вот тогда, возможно, начнется что-то", - подытожил дипломат.