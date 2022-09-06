Дипломатия РФ перестанет быть игрой, когда Путин поймет, что потерял Херсон, - экс-посол Украины в Австрии Щерба
Российская дипломатия пока готова обсуждать только капитуляцию Украины в войне
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"Все, что называлось дипломатией до сих пор в этой войне была просто игрой. Эта присылка Мединского, Слуцкого и компании на первые переговоры (после 24 февраля, - Ред.) - это была игра, чтобы успокоить мировые рынки и не допустить коллапса российской экономики ", – отметил он.
Щерба сказал, что президент РФ Путин сейчас избежал этой опасности.
"Дипломатия упоминается ими в одном контексте - для обсуждения реализации их требований. Это, по сути, капитуляция Украины. Какова же это дипломатия и компромиссы? Это абсолютно другая игра и дипломатия перестанет для них быть игрой только тогда, когда Путин окончательно поймет, что он потерял Херсон, а завтра потеряет еще больше. Вот тогда, возможно, начнется что-то", - подытожил дипломат.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.26Продажа 40.27
- Актуальное
- Важное