"Дипломатия не умерла": Блинкен и Лавров проведут встречу в Женеве 21 января
21 января в Женеве Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым
Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа США, передает Радио Свобода .
"Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину", - отметил он.
По словам представителя Дердепартамента, США "готовятся к другому результату" в случае продолжения российской военной агрессии против Украины.
Говоря о встрече Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, он предположил, что "дипломатия не умерла".
Чиновник добавил, что еще рано говорить о том, действительно ли Кремль стремится дипломатии, будет ли использовать переговоры в качестве повода, "чтобы заявить, что дипломатия не отвечает интересам Москвы".
Представитель Госдепа добавил, что США увеличат военную помощь Украине в случае нового российского нападения на нее.
- Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина.
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