Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Дипломатия – это не место, куда сбрасывают с политической скалы людей, которых назначить некуда
OPINION

Дипломатия – это не место, куда сбрасывают с политической скалы людей, которых назначить некуда

Юрий Гудыменко
19 ноября, 2022 суббота
08:03
Мнение

Назначение Венедиктовой послом в Швейцарию, а до этого эксминистра обороны Тарана послом в Словению – системные ошибки

Прочитал о назначении бывшей генпрокурорки Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Попробую высказаться максимально кратко.

Политика назначений дипломатов по любому принципу, кроме профессионализма, за годы существования страны привела к тому, что в Африке обвиняют Украину в голоде, а в Южной Америке уверены, что Путин делает все правильно.

Украинская дипломатия должна быть рычагом влияния в мире и решать множество проблем нашего государства, а не только проблему того, куда девать бывших членов властной команды

Дипломатия – это не место, куда можно сбрасывать с политической скалы людей, которых назначить некуда, а оскорблять не хочется. Дипломатия – это еще один фронт войны. И воевать там нужно профессионально и системно, иначе не будет побед.

Дипломатию мы проеб**ваем годами. Особенно в странах, считавшихся "неинтересными". А сейчас неприятно удивляемся и обижаемся, узнав, что "неинтересные" страны тоже голосуют в ООН, производят оружие, запасы снарядов советских образцов, но почему-то не идут нам навстречу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В моем Офисе не было коллаборантов, — Венедиктова в интервью для CNN

Назначение Венедиктовой послом в Швейцарию, а до этого эксминистра обороны Тарана послом в Словению – системные ошибки. Они должны быть исправлены.

Украинская дипломатия должна быть рычагом влияния в мире и решать множество проблем нашего государства, а не только проблему того, куда девать бывших членов команды властей.

Источник

Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Мир
Швейцария
Ирина Венедиктова
Читайте также:
Автор Игорь Гулик
17 ноября, 2022 четверг
Гордиев узел Анджея Дуды
ЗСУ воїн кордон
18 ноября, 2022 пятница
После завершения горячей фазы войны противостояние продлится еще 10-15 лет, - военный эксперт Бадрак
російські окупанти
18 ноября, 2022 пятница
В Херсонской области обнаружили коллаборантов, которые пытались "перекраситься". Местные хорошо помнят каждого, - ОК "Юг"
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.51
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
19 ноября
08:18
Войска РФ направили более 60 снарядов по Никопольщине: под огнем гражданская инфраструктура
08:01
USAID выделило до $20 миллионов для программы "Зерно из Украины"
08:00
Интервью
Иван Марунич: Под песню "Пес Патрон" дети танцуют в бомбоубежищах
07:44
Защитники Украины поразили 12 мест сосредоточения войск РФ, уничтожено средство их ПВО
07:26
Россияне ведут наступательные действия в трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в районах 6 населенных пунктов
06:48
Рамзан Кадыров
Подростков из Луганщины отправили в Чечню на "военно-патриотическое" воспитание
06:04
Обновлено
В России на Сахалине произошел обвал многоэтажного дома. Есть жертвы
05:54
Илон Маск запустил голосование: стоит ли разблокировать Трампа в твиттере
04:31
Обновлено
УПЛ: "Заря" разгромила "Александрию", расписание всех матчей 14-го тура
03:58
У меня ноль интереса к этому засранцу, - Фьюри надругался над Усиком и обозвал украинца сосиской
03:32
Зеленский проанонсировал новые успехи ВСУ
02:41
Вадим Гутцайт
Все было демократично, – Гутцайт объяснил, как Суркиса и Шуфрича избрали в НОК
02:23
Возле Олешек ВСУ уничтожили 2 российских танка
02:03
Ситуация с энергоснабжением тяжелая в Киеве и 17 областях, - Зеленский
01:43
ОК "Юг" предупредило украинцев о повышении минной опасности в Черном море
01:26
ВСУ уничтожили базу россиян на Кинбурнской косе. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане
01:21
Оккупанты минировали детские кровати в детсадах, убегая с Харьковщины, - Синегубов
01:10
Россия обстреляла Чернобаевку, речной порт и жилые кварталы Херсона
00:54
Фейки оккупантов: на фронте - "подростки под наркотиками", а на украинских позициях - флаги Польши
00:37
На левобережье Херсона россияне обустраивают оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении, - ОК "Юг"
2022, пятница
18 ноября
23:55
Эксклюзив
Павловка в Донецкой области - это очень хороший плацдарм для уничтожения войск РФ, - военный эксперт Свитан
23:51
Государство будет финансировать размещение ВПЛ в санаториях
23:10
На Херсонщине оккупанты держали в застенках даже подростков, - омбудсмен
23:06
Обновлено
В Запорожье прогремели взрывы, поврежден объект промышленной инфраструктуры
22:23
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ контролируют всю логистику россиян на Юге, а РФ пытается расширить фронт под Донецком. Колонка Сергея Згурца
22:05
OPINION
Слуги народа отдали ОПЗЖ руководство украинским спортом
22:04
Эксклюзив
Рамзан Кадыров
Кадыров - фигура, раздутая российской пропагандой, сам он никто, - сын экс-президента Ичкерии Масхадов
22:03
Россияне в течение часа выпустили по Сумщине 33 снаряда ствольной артиллерии
21:58
Оккупанты перебрасывают силы с Херсонщины на Луганщину, - Генштаб
21:15
Украина будет производить вооружение совместно с 6 странами НАТО
20:54
В Бельгии сообщают о нехватке мест для приема беженцев из Украины
20:47
Нидерланды вызывают российского посла из-за позиции РФ по делу сбивания боинга рейса MH17
20:08
Клондайк
Лента украинского режиссера "Клондайк" получила награды в Греции и Турции
20:02
OPINION
"Калибры" за столом переговоров
19:59
Россия могла заблаговременно накопить микрочипы для ракет "Калибр", - NYT
19:59
В Вольнянске возросло количество погибших после российского обстрела 4-квартирного дома в ночь на 17 ноября
19:52
Шмыгаль посоветовал украинцам обращаться в СБУ, если таможенники препятствуют ввозу генераторов без уплаты НДС и пошлины
19:37
Mariupol ReBorn: стартует программа по восстановлению Мариуполя при поддержке ЕБРР
19:31
ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, железнодорожный мост, технику и 9 районов сосредоточения врага, - Генштаб
19:13
Призывал к захвату госвласти: винницкому митрополиту объявили новые подозрения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV