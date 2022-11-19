Прочитал о назначении бывшей генпрокурорки Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Попробую высказаться максимально кратко.

Политика назначений дипломатов по любому принципу, кроме профессионализма, за годы существования страны привела к тому, что в Африке обвиняют Украину в голоде, а в Южной Америке уверены, что Путин делает все правильно.

Украинская дипломатия должна быть рычагом влияния в мире и решать множество проблем нашего государства, а не только проблему того, куда девать бывших членов властной команды

Дипломатия – это не место, куда можно сбрасывать с политической скалы людей, которых назначить некуда, а оскорблять не хочется. Дипломатия – это еще один фронт войны. И воевать там нужно профессионально и системно, иначе не будет побед.

Дипломатию мы проеб**ваем годами. Особенно в странах, считавшихся "неинтересными". А сейчас неприятно удивляемся и обижаемся, узнав, что "неинтересные" страны тоже голосуют в ООН, производят оружие, запасы снарядов советских образцов, но почему-то не идут нам навстречу.

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Назначение Венедиктовой послом в Швейцарию, а до этого эксминистра обороны Тарана послом в Словению – системные ошибки. Они должны быть исправлены.

Украинская дипломатия должна быть рычагом влияния в мире и решать множество проблем нашего государства, а не только проблему того, куда девать бывших членов команды властей.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

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