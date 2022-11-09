Дипломатия для РФ - дымовая завеса, за которой они готовятся решить украинский вопрос, - эксперт по безопасности
Эксперт в вопросах внешней политике и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара отметил, что Путин руководит своим государством, как спецоперацией
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Для России все война. Путин руководит своим государством как спецоперацией. Это тотальная пропаганда, это убийство несогласных, шантаж, подкуп и агрессивные действия по отношению к внешнему миру. Дипломатия в России отсутствует. Дипломатия для РФ - это дымовая завеса, за которой они хотят подготовиться и решить украинский вопрос, чтобы здесь украинцев не было. Успехи ВСУ и украинское общество в противодействии российской агрессии. Россия силой оружия не может нам ничего навязать", - подчеркнул Хара.
По словам эксперта, Кремль силой оружия пытается расшатать единство Запада.
"Если с американцами это не получается, то с европейцами это выходит частично. Россия не дипломат, она пропагандист. Россияне не способны доносить мнение. Лавров входит в ближайшее окружение Путина. С ним нельзя о чем-то договариваться. Сейчас идет психологическое давление на наших партнеров", - заметил Хара.
- Президент России Владимир Путин не посетит саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии.
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