Дипломатический путь деоккупации Крыма может дополняться военным, - заместитель Ермака

Об этом в интервью " Крым.Реалии " заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Мы можем говорить, что, например, дипломатический путь может дополнять военный. Мы можем говорить, что то, что Крым не исчезает с повестки дня внимания мирового сообщества, позволяет, например, помогать нашим военным в получении соответствующего вооружения, что позволило бы его деоккупировать. Поэтому здесь есть сочетание путей", - сказал Жовква, добавив, что не следует помогать агрессору и раскрывать тактику и стратегию освобождения Крыма.

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Кроме этого, чиновник также добавил, что пока не исключается ни один из путей освобождения Крыма, и он точно будет деоккупирован.