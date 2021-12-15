"Дипломатический коллапс": Богдан заявил о несоблюдении властью Украины договоренностей с США

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.



По словам Андрея Богдана, власти не соблюдают никаких соглашений, в том числе с международными партнерами. Он отметил, что во время поездки в США украинская сторона вынуждена была подписать коммюнике совместно с президентом Джо Байденом, по которому Украина обязана назначить прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



"Возвращаемся – забыли или забили. В обещания давно уже никто не верит – заставляют подписывать", - заявил Андрей Богдан.



По его словам, МВФ предоставили Украине средства на назначение прокурора САП до ноября 2021 года. Несмотря на то, что деньги взяли, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры не избрали.



"Как можно ходить – и всех бросать? На всех уровнях? На самых высоких уровнях?", – заметил экспредседатель Офиса президента.



Также он назвал нынешнюю ситуацию "дипломатическим коллапсом".



"Дипломатия – это наука, как долго говорить и ничего не пообещать. А если ты что-то пообещал, ты должен разбиться в дерьмо, но сделать. А когда тебе уже не доверяют – тебя заставляют подписать. А ты и здесь умудряешься "кинуть"! у нас в конце концов выходит? Трагедия!", - добавил Андрей Богдан.



Он очертил положение Украины так: президент США Джо Байден ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, перед этим звонит по телефону президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, но не Украине.



"А в публичном заявлении пресс-службы: "Следуя принципу: ни слова об Украине без Украины”. Они же тролят нас! Они же просто смеются. А мы берем эту фразу - и, гордые, демонстрируем: смотрите, мы всем показали, что ни слова об Украине...", - заявил Андрей Богдан.

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