"Дипломатические переговоры должны вести, прежде всего, сами украинцы", - глава МИД Чехии по переговорам ЕС с Россией
Украина не может быть отстранена от процесса переговоров с РФ стать Чехословакией в 1938 году, когда по решению государств потеряла территории в пользу нацистской Германии
Об этом сообщил общественный вещатель Чехии ČTK со ссылкой на слова главы МИД Чехии Яна Липавского.
"Россия - агрессор, и мы не должны принимать во внимание какие-либо унижения или не унижения. Макрон, наверное, не очень хорошо понимает этот вопрос, потому что Путину безразлично, как Россию воспринимают на Западе", - сказал министр.
По его словам, нельзя допустить, чтобы Украина стала Чехословакией в 1938 году, когда по решению государств потеряла часть территории в пользу нацистской Германии.
"Дипломатические переговоры должны вести, прежде всего, сами украинцы. Мы должны держать украинцев в игре", - добавил министр.
Также, по его словам, поставки чешского оружия в Украину, прежде всего, поддерживают безопасность Чехии.
- 9 июня российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин рассказал, что российский олигарх Роман Абрамович на переговорах РФ и Украины помогал президенту страны-агрессорке России Владимиру Путину тянуть время для наращивания сил.
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