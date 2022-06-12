"Дипломатические переговоры должны вести, прежде всего, сами украинцы", - глава МИД Чехии по переговорам ЕС с Россией

Об этом сообщил общественный вещатель Чехии ČTK со ссылкой на слова главы МИД Чехии Яна Липавского.

"Россия - агрессор, и мы не должны принимать во внимание какие-либо унижения или не унижения. Макрон, наверное, не очень хорошо понимает этот вопрос, потому что Путину безразлично, как Россию воспринимают на Западе", - сказал министр.

По его словам, нельзя допустить, чтобы Украина стала Чехословакией в 1938 году, когда по решению государств потеряла часть территории в пользу нацистской Германии.

"Дипломатические переговоры должны вести, прежде всего, сами украинцы. Мы должны держать украинцев в игре", - добавил министр.

Также, по его словам, поставки чешского оружия в Украину, прежде всего, поддерживают безопасность Чехии.

9 июня российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин рассказал, что российский олигарх Роман Абрамович на переговорах РФ и Украины помогал президенту страны-агрессорке России Владимиру Путину тянуть время для наращивания сил.