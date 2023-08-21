Дипломат рассказал о главной интриге саммита БРИКС

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия уже не может формировать повестку дня. После падения ее космической станции, РФ уже продемонстрировала свою несостоятельность в ключевых сферах. Российская армия уже давно не является второй в мире, а космос они потеряли. Мифы, на которых держалась эта империя, уже упали. Китай будет доминировать на площадке БРИКС.Интрига состоит в том, состоится ли расширение БРИКС за счет последователей Китая?" - отметил Осипенко.

По словам дипломата, Китай с 2013 года работал со многими странами в разных регионах.

"От Азиатско-Тихоокеанского до Африканских регионов, формируя своих последователей, а сейчас китайцы продвигают их в разные организации. Таким образом, увеличивая свое международное влияние. На предыдущих заседаниях Индия была против расширения БРИКС, но Китаю все же удастся протянуть некоторых членов и расширить БРИКС ", – предположил Осипенко.

Что известно о саммите БРИКС

Он пройдет с 22 по 24 августа. Ожидается, что на саммите будут присутствовать лидеры других членов экономического блока БРИКС – президент Южной Африки Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

В конце мая в ЮАР заявили, что не будут отменять решений МУС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

А 14 июля Сирил Рамафоса говорил , что Путин лично посетит саммит БРИКС. А затем президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Уже 19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МУС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В Госдепе США назвали его "международным изгоем".

Впоследствии стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин лично примет участие во встрече лидеров стран БРИКС в ЮАР.

21 августа CNN писало , что неявка российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов лидера РФ