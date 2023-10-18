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Дипломат рассказал, какие выгоды будет иметь Хезболла от войны в Газе

18 октября, 2023 среда
22:13
Мир

Хезболла выигрывает в войне из-за большого количества "поклонников"

Об этом рассказал дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара в эфире телеканала "Эспрессо".

"Понятно, что семьи, потерявшие близких и родных, будут воспитывать своих детей в ненависти к Израилю и готовить новую войну", - отметил дипломат.

Также он обратил внимание и на контроль политической ситуации.

"Второй момент, они будут иметь возможность контролировать политическую ситуацию и абстрагировать те деньги, которые выделяются другим арабским государствам. Я уверен, что Россия там тоже играет определенную роль. Ну и конечно Иран, не только разрушивший соглашение Израиля с Саудовской аравией и США, а, собственно, повлиял на то, чтобы ситуация кардинальным образом изменилась, чтобы Иран сдерживали в регионе и сформировалась железобетонная "антиранская" коалиция", - подчеркнул Хара.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

17 октября местные СМИ сообщили , что конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой.

Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане в среду, 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.

Утром 18 октября президент США Джо Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Байден заявил, что удар по больнице в Газе, похоже, нанес не ЦАХАЛ.

Новости
Израиль
Палестина
Война в Израиле
Хезболла
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