Дипломат Осипенко спрогнозировал роль Китая в глобальном конфликте

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Все готовятся сесть за стол переговоров. Именно с этим, по моему мнению, связано обострение в мире. Китай сейчас пытается сформировать лучшие условия перегоров с США. Однако, что следует отметить, внутриполитическая и экономическая ситуация в Китае не способствует тому, чтобы Пекин шел на обострение и конфликт. Скорее всего Китай воздержится вообще от конфликта. Другой возможный сценарий развития событий состоит в том, что Китай может пойти на договоренности с США. Это могут быть временные тактические договоренности для того, чтобы восстановиться экономически", - пояснил Осипенко. .

Также дипломат выразил мнение, что Москва причастна к атаке ХАМАСа на Израиль.

"Происходящие в Израиле события были спровоцированы Ираном и Москвой. Поскольку на этом историческом этапе эти две страны имеют полностью совпадающие интересы. Россия проигрывает войну с Украиной, поэтому им нужно спровоцировать другие конфликты, которые отвлекут ресурсы и внимание Запада. Тегеран же очень хочет втянуть США в войну с Израилем", - добавил он.

Противоречие между США и Китаем

В последнее время между двумя странами напряжены отношения. Они ухудшились в первую очередь из-за поддержки США Гонконга. Также из-за скандала с китайским "шпионским" шаром, сбитым в небе над США. Дополнительно их ухудшили высказывания Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором.

Кроме этого, США ввели ограничение на поставки чипов в Китай, что серьезно повлияло на экономику Пекина.

Также 14 сентября США ввели санкции против более 150 компаний и лиц, помогающих РФ обходить ограничения. Впоследствии Штаты добавили в список экспортного контроля 42 китайские компании, поддерживающие военную и оборонно-промышленную базу России.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена предупредила Пекин о планах обновить правила, ограничивающие поставки чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем в Китай уже в начале октября.

7 октября стало известно, что США и Китай близки к организации встречи президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином в ноябре в Калифорнии.

Тогда же старший сенатор США Чак Шумер совершил редкую поездку в Китай и заявил, что Вашингтон не стремится отделиться от Пекина, но хочет справедливого отношения к американским компаниям.

15 октября министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что после ряда контактов Пекина и Вашингтона двусторонние отношения стран перестали ухудшаться и стабилизировались.