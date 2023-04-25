Дипломат Огрызко: существует механизм, который может сделать невозможным участие РФ во всех органах ООН
В истории ООН были случаи, когда страну не исключали из организации, а отстраняли ее от деятельности
Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. дипломат Владимир Огрызко в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Нужно искать способы предотвращения участия РФ в работе всех органов ООН. Есть механизм, как можно лишить Россию такого права. В структуре органов ООН есть комитет по вопросам проверки полномочий делегаций. Его функция состоит в том, чтобы накануне каждой сессии Генассамблеи проверять полномочия делегаций, участвующих в такой работе", - объяснил Огрызко.
Дипломат добавил, что в истории ООН были случаи, когда южноафриканский режим апартеида исключили не из организации, а отстранили от деятельности этой организации.
"Комитет по проверке полномочий делегаций состоит из нескольких членов - это семь или восемь стран, из которых, кстати, есть несколько постоянных членов Совбеза ООН, но без права вето на решение этого комитета. В истории ООН были случаи, когда южноафриканский режим апартеида не исключили из организации, а отстранили от деятельности этой организации благодаря решению этого комитета. Он просто не признавал полномочия делегации и не допускал ее к работе всех органов, включая Совбез ООН. Такой шаг в отношении России был бы максимально эффективным", - подчеркнул Огрызко.
- Напомним, председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года и продлится до конца месяца.
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- Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил необходимость срочно провести комплексную реформу Совета Безопасности ООН.
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