Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Если выбрать вариант легкого решения вопроса, – это сохранение России, но доведение до такого экономического состояния, чтобы агрессор не мог угрожать соседям. Вторым вариантом, но пока неподъемным для Запада, является превращение РФ в ряд построссийских государств – безъядерных, мирных, спокойных и адекватных", - отметил Огрызко.

Дипломат добавил, что первый вариант уже в процессе, ведь под действием санкций экономика России приходит в упадок.

"Первого варианта можно достичь через карательные санкции, которые уничтожат военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Этот процесс запущен: уже не работают танковые заводы, невозможно обеспечить точное наведение ракет. Все запланированное должно привести к экономическому коллапсу России", - отметил Огрызко.

Дипломат объяснил, что комплекс великодержавия у россиян возник и остается актуальным из-за гигантской площади Российской Федерации.

"Когда нет простора от Балтики до Тихого океана, великодержавие куда-то должно исчезнуть. Нет такого в условных Бельгии, Греции и Испании. Ведь они страны небольшие и на великодержавие не претендуют. А в России это вбито в мозги еще со времен Петра I и до сегодняшнего дня", - добавил Владимир Огрызко.

6 апреля в эфире Еспресо политолог Евгений Магда выразил мнение, что Запад не хочет распада России , потому что такой сценарий приведет к существенному усилению Китая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb