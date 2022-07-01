Дипломат Огрызко назвал два возможных сценария относительно дальнейшей судьбы России: уничтожение военно-промышленного комплекса, превращение в ряд безъядерных государств
Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко назвал два сценария дальнейшей судьбы страны-агрессора Российской Федерации: уничтожение военно-промышленного комплекса, превращение в ряд безъядерных государств
Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Если выбрать вариант легкого решения вопроса, – это сохранение России, но доведение до такого экономического состояния, чтобы агрессор не мог угрожать соседям. Вторым вариантом, но пока неподъемным для Запада, является превращение РФ в ряд построссийских государств – безъядерных, мирных, спокойных и адекватных", - отметил Огрызко.
Дипломат добавил, что первый вариант уже в процессе, ведь под действием санкций экономика России приходит в упадок.
"Первого варианта можно достичь через карательные санкции, которые уничтожат военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Этот процесс запущен: уже не работают танковые заводы, невозможно обеспечить точное наведение ракет. Все запланированное должно привести к экономическому коллапсу России", - отметил Огрызко.
Дипломат объяснил, что комплекс великодержавия у россиян возник и остается актуальным из-за гигантской площади Российской Федерации.
"Когда нет простора от Балтики до Тихого океана, великодержавие куда-то должно исчезнуть. Нет такого в условных Бельгии, Греции и Испании. Ведь они страны небольшие и на великодержавие не претендуют. А в России это вбито в мозги еще со времен Петра I и до сегодняшнего дня", - добавил Владимир Огрызко.
- 6 апреля в эфире Еспресо политолог Евгений Магда выразил мнение, что Запад не хочет распада России , потому что такой сценарий приведет к существенному усилению Китая.
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