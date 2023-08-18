Дипломат Емельян: Китай с ужасом чувствует, что его армия на советских технологиях не способна победить Запад
Китай понимает, что его армия не может победить Запад. Также КНР не несет угрозы для Украины
Об этом заявил дипломат и эксминистр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире Эспрессо.
"Мне кажется, Китай понял, что он проиграл. Возможно, не проиграл шанса, но проиграл момент. Китай с ужасом чувствует, что большинство его армии, базирующейся на советских технологиях, не способно победить Запад, что миллионы китайцев не сломают ход боя и не дадут ожидаемого эффекта", - подчеркнул он.
По словам дипломата, захватить Тайвань КНР уже и не надеется, зато беспокойно следят за своей экономикой и скрыто снабжают россиян компонентами для оружия.
Владимир Емельян добавил, что Китай – проблема, требующая решения, но он не угрожает Украине.
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