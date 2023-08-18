Об этом заявил дипломат и эксминистр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире Эспрессо.

"Мне кажется, Китай понял, что он проиграл. Возможно, не проиграл шанса, но проиграл момент. Китай с ужасом чувствует, что большинство его армии, базирующейся на советских технологиях, не способно победить Запад, что миллионы китайцев не сломают ход боя и не дадут ожидаемого эффекта", - подчеркнул он.

По словам дипломата, захватить Тайвань КНР уже и не надеется, зато беспокойно следят за своей экономикой и скрыто снабжают россиян компонентами для оружия.

Владимир Емельян добавил, что Китай – проблема, требующая решения, но он не угрожает Украине.