Об этом в эфире "Еспресо" рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"ЮАР – это демократическая страна и, главное, это лидер Африки. Эта страна просто не позволит себе, если им и хочется понравиться Путину и РФ, отдать, возможно, какие-то старые долги – это значит пойти против общественного мнения. И против большинства даже на африканском континенте. Страны имеют свои представления, такие же, как и мы, о международном праве, мировом устройстве. Им не хочется идти на такой риск, чтобы понравиться Путину", - сказал он.

Ельченко обратил внимание еще на один аспект.

"Откройте карту мира и посмотрите, как это Путин собирался лететь в ЮАР. Это же надо пролететь пол мира, делать где-то посадки - это воздушное пространство других стран. Кто пропустит самолет с военным преступником, находящимся под ордером на арест? Я думаю, что скоро он дальше Ново-Огарево (подмосковная резиденция Путина, – ред.) никуда не поедет. По России он уже боится летать – бронепоездом уже каким-то ездит. Еще же парад будет в Москве 9 мая – как он туда выйдет, он же боится наших беспилотников . У него уже есть все основания, чтобы бояться за свою собственную жизнь и за свое окружение. С каждым днем это понимание, осознание будет увеличиваться, и это тоже идет нам на пользу", - подытожил дипломат.