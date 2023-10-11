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Дипломат Чалый спрогнозировал назревание еще одной горячей точки в мире

11 октября, 2023 среда
21:07
Мир

Дипломат Валерий Чалый считает, что в ближайшее время в мире может возникнуть новый региональный конфликт

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что к войне в Израиле, в первую очередь, причастна Россия. Мы видели встречи Лаврова с представителями ХАМАС. Однако никто не говорит о закрытой встрече Патрушева с боевиками ХАМАС. Не важно была ли встреча с Путиным, поскольку этих встреч было достаточно, чтобы сделать сигналы в сторону террористов. Такая же встреча состоялась с главой КНДР, то есть мы видим, как формировался следующий этап эскалации, сеяния хаоса и атаки на США и их союзников. Все те, кто заварил эту историю, рассчитывают на то, что демократический мир сломается", - считает Чалый

Дипломат считает, что в ближайшие недели в мире может возникнуть новый региональный конфликт

"Я могу ошибаться, однако по всей логике событий должна возникнуть еще третья горячая точка в мире после атаки России на Украину и боевиков ХАМАСа на Израиль. Это очевидная логика для тех, кто хочет разрушить мировой порядок. Будет ли это провокация против Южной Кореи, или провокации в Китайском море, трудно сказать, однако следует готовиться к тому, что в ближайшие недели мы можем увидеть новый конфликт. Почему третий? Все очень просто. США в своей военной доктрине рассчитывают свои силы на поддержку двух региональных войн. Об этом отлично знают в Кремле и Пекине. Поэтому им бы сейчас очень хотелось ослабить военные силы США", - добавил он.
 

События в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Также стало известно, что 12 октября в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить ситуацию в стране.

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