Дипломат Чалый спрогнозировал назревание еще одной горячей точки в мире

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что к войне в Израиле, в первую очередь, причастна Россия. Мы видели встречи Лаврова с представителями ХАМАС. Однако никто не говорит о закрытой встрече Патрушева с боевиками ХАМАС. Не важно была ли встреча с Путиным, поскольку этих встреч было достаточно, чтобы сделать сигналы в сторону террористов. Такая же встреча состоялась с главой КНДР, то есть мы видим, как формировался следующий этап эскалации, сеяния хаоса и атаки на США и их союзников. Все те, кто заварил эту историю, рассчитывают на то, что демократический мир сломается", - считает Чалый

Дипломат считает, что в ближайшие недели в мире может возникнуть новый региональный конфликт

"Я могу ошибаться, однако по всей логике событий должна возникнуть еще третья горячая точка в мире после атаки России на Украину и боевиков ХАМАСа на Израиль. Это очевидная логика для тех, кто хочет разрушить мировой порядок. Будет ли это провокация против Южной Кореи, или провокации в Китайском море, трудно сказать, однако следует готовиться к тому, что в ближайшие недели мы можем увидеть новый конфликт. Почему третий? Все очень просто. США в своей военной доктрине рассчитывают свои силы на поддержку двух региональных войн. Об этом отлично знают в Кремле и Пекине. Поэтому им бы сейчас очень хотелось ослабить военные силы США", - добавил он.



Я можу помилятись, проте за всією логікою подій має виникнути ще третя гаряча точка у світі, після атаки Росії на Україну та бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Це очевидна логіка для тих, хто хоче зруйнувати світовий порядок. Чи буде це провокація проти Південної Кореї, або провокації в… pic.twitter.com/zjY3ocUSCb — Еспресо (@EspresoTV) October 11, 2023

События в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа. Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Также стало известно, что 12 октября в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить ситуацию в стране.