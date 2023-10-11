Дипломат Чалый рассказал о чем может идти речь на переговорах Путина с Си Цзиньпином.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Китай будет выжимать все, что ему нужно сейчас экономически от России и то, что политически нужно в военном плане. Риск только в том, что РФ в такой уязвимой позиции сейчас раздает технологии. Опасно, что РФ продает все, чтобы просто удержать" власть над российским населением", - отметил Чалый.

Китай не вышел на позицию номер 1 в мире, как они ставили своей целью. Если суммарно, США остается мировым лидером по разным показателям. Но Китай не оставляет мысль сначала властвовать в своем регионе, а затем распространить свои влияния на весь мир, это модель специфическая, считает дипломат.

"Китай все-таки страна, которая стратегически работает и пытается избегать прямых нарушений международного права. Они занимают достаточно циничную позицию не только в отношении Украины. Когда они говорили, что обе стороны должны остановиться, не замечая, что Россия атакует Украину, это цинично. Но то именно они говорят Израилю. Такая позиция не выведет эту страну на первое место в мире", - говорит дипломат.

По его словам, Китай в следующее десятилетие не будет таким, как мы его сейчас видим. Впоследствии в стране возникнет множество проблем внутреннего характера.

"Модель, которая им сейчас дает экономический результат, не будет вечной. Но на сегодняшний день у Китая есть желание властвовать в своем регионе. Россию они уже не считают страной, которая может им создать для этого проблему. В далеких точках они свое присутствие в последние годы нарастили". , и это касается Ближнего Востока, в частности", - добавил Валерий Чалый.