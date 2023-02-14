Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Мы ожидали девятого заседания, первые выводы уже сделаны. И я также сделал свои выводы. Первое – то, что было 54 страны, и это действительно серьезная мощь. Все эти страны принимают участие в военно-технической поддержке Украины. Это не только НАТО или ЕС, а это страны и Африки, и Азии, то есть это мощная коалиция, увеличивающаяся мерой успехов ВСУ. Второе – это, на моей памяти первый такой "Рамштайн", хотя он проходил в Брюсселе, на котором было сказано меньше, чем решено, и это ощущалось. Если внимательно прочитать между строк, то я могу сделать следующий вывод, что, на мой взгляд, политическое решение относительно некоторых систем уже есть. Причины, почему это не объявляется именно сейчас, потому что нужно еще много решить вопросов сугубо технических, логистических и еще много моментов, если говорить об авиации и дальнобойных ракетах", - отметил дипломат.

Валерий Чалый предположил, что возможно с политической точки зрения ни глава министерства обороны США, ни командующий объединенными штабами, по-видимому, не могли говорить какие-то вещи, опередившие заявление президента США Байдена, который на днях планирует визит в Европу.

"И третий момент – это действительно уверенность в том, что сейчас весной будет украинское контрнаступление, при чем об этом открыто говорится, и все ожидают изменения ситуации после этого контрнаступления. Была видна поддержка украинского народа, ВСУ, то есть этот "Рамштайн", я бы сказал, в преддверии окончательного перелома в этой войне", - заметил Чалый.