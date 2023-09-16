Дипломат Брайза рассказал, почему большинство американцев не хотят, чтобы Байден баллотировался в президенты США

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"В Республиканской партии есть радикальные политики, которые политизируют все. Сейчас они активно политизируют помощь Украине. Трамп, кандидат в президенты, заявил, что, если его изберут в ноябре 2024 года, он прекратит войну России против Украины в течение 24 часов. Конечно, это невозможно. Если он победит, то не прекратит всю помощь Украине, но однозначно уменьшит ее. Трамп не сможет перекрыть всю американскую поддержку, но вопрос постоянной американской помощи Украине стал политизированным", - отметил Брайза.

По словам дипломата, если Байден победит, то поддержка Украины и дальше будет продолжаться на всех фронтах.

"Но под вопросом остается то, будет ли вообще Байден баллотироваться. Подавляющее число американцев, речь идет о более чем 70%, не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался, потому что считают его слишком старым. Такого же мнения придерживается даже большинство из опрошенных в партии демократов. Демократам придется поторопиться с поиском альтернативного кандидата, если Байден не будет настаивать на своем участии в выборах", - подчеркнул Брайза.

Данные опроса Wall Street Journal свидетельствуют о том, что большая часть избирателей в США считает президента Джо Байдена слишком старым, чтобы баллотироваться на вторую каденцию.

Что известно о выборах в США

16 ноября 2022 года экс-президент США Дональд Трамп объявил , что будет бороться за пост главы Белого дома в 2024 году

Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

Также бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.

Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасти США от второго президентского срока Трампа .

21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

26 августа издание Politico отметило курс Рамасвами на сближение с Путиным. Однако в шутку предложило ему расспросить у Пригожина, как президент России умеет выполнять обещания.

28 августа потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил , что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО ради соглашения с РФ против Китая.

Президентские и парламентские выборы в Соединенных Штатах Америки намечены на 5 ноября 2024 года.