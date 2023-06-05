Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Дело в том, что вопрос заключается не только в применении оружия наших партнеров по территории РФ. Это было только вопросом времени. Сначала были дискуссии о предоставлении Украине танков, потом о дальнобойном оружии, а сейчас уже о самолетах. Каждый раз это был только вопрос. Однако хочу отметить, что вопрос времени не только в поставке Украине оружия с большим радиусом действия, но и в том, когда американские и европейские войска вступят в эту войну. Это только вопрос времени", - объяснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что на Западе очень осторожно относятся к вопросу оружия для Украины во избежание ядерной эскалации.

"Почему так медленно наши партнеры предоставляют нам новые виды вооружения и оттягивают тот момент, когда их войска будут воевать рядом с украинскими бойцами? Причина – страх. В частности, страх применения ядерного оружия. Поскольку, если обратить внимание на международные СМИ за последние недели, то я не знаю такого издания, которое в очередной раз не напечатало бы материал связанный с ядерной угрозой, к тому же сначала эту тему подтолкнул саммит G20, затем представители G7, все дошло до того, что за последние недели опубликованы целые социологические исследования с возможными вариантами действий российского психопата. Путина", - добавил он.