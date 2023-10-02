Дипломат Бессмертный предположил, из-за чего может начаться общеевропейская война между собой

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Безусловно, Словакия является важным компонентом Европейского Союза. Однако, далеко не определяющимй и ключевым. В том числе вместе с Венгрией и отдельными европейскими политиками. Им не принадлежит определяющая роль в Европейском Союзе относительно внутренней политики", - пояснил Бессмертный.

Дипломат отметил, что рост поддержки пророссийских партий в Европе может привести к глобальной войне.

"Нам следует остерегаться пророссийских настроений только в двух странах ЕС - Германии и Франции. В Германии набирает обороты политическая партия "Альтернатива для Германии", во Франции - партия Ле Пен. Поэтому, когда мы обсуждаем внутренние настроения в Европе, следует смотреть на Париж и Берлин. Если ситуация во Франции и Берлине будет такой, как в Словакии и Венгрии, то это будет означать, что война в Украине очень быстро перерастет в общеевропейскую, а от этого вопрос глобальной войны будет определен через месяц", - добавил он.