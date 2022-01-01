"Динамовец" Миколенко перешел в английский "Эвертон"
ФК "Динамо" (Киев) достиг договоренности с ФК "Эвертон" (Англия) о трансфере защитника "бело-синих" Виталия Миколенко
Такое сообщение сегодня, 1 января 2022, распространила "динамовская" прессслужба, передает Еспресо.TV .
"Спасибо за все и желаем успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге", - пожелали Николаю в столичной команде.
В "Эвертоне" украинский футболист будет играть под №19.
При этом на сайте английского клуба можно узнать , что контракт с украинским игроком заключен на 4,5 года – до конца июня 2026-го.
Справка
Миколенко провел за "Динамо" 132 матча, в которых забил 7 голов (5 в УПЛ и 2 в еврокубках) и сделал 20 голевых передач (15 в УПЛ и 5 в еврокубках).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное