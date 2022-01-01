"Динамовец" Миколенко перешел в английский "Эвертон"

Такое сообщение сегодня, 1 января 2022, распространила "динамовская" прессслужба, передает Еспресо.TV .



"Спасибо за все и желаем успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге", - пожелали Николаю в столичной команде.



В "Эвертоне" украинский футболист будет играть под №19.



При этом на сайте английского клуба можно узнать , что контракт с украинским игроком заключен на 4,5 года – до конца июня 2026-го.



Справка

Миколенко провел за "Динамо" 132 матча, в которых забил 7 голов (5 в УПЛ и 2 в еврокубках) и сделал 20 голевых передач (15 в УПЛ и 5 в еврокубках).





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