"Динамо" закончило вничью последний матч на сборах в Испании
Киевское "Динамо" сыграло вничью с норвежским "Бодо-Глимт" в последнем матче на сборах в Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился вничью 1:1. Единственный гол за "Динамо" забил бразильский полузащитник Витиньо.
Ранее на сборах в Испании "бело-синие" обыграли "Атлетико Пульпиленьо" (4:0), "Реал Мурсию" (3:1) и люксембургский "Расинг Унион" (4:0).
После матча с "Бодо-Глимт" динамовцы вернутся в Киев, где проведут несколько дней, а затем отправятся на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Контрольный матч
27 января
"Динамо" – "Бодо-Глимт" (Норвегия) 1:1
Голы : Витиньо, 20 - Бонифаце, 38
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Сирота, Боль, Овчаренко, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.
"Динамо" (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Кендзера, Тимчик, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81) , Гармаш.
- Напомним, 21 января в первом матче в новом году киевское "Динамо" разгромило испанский "Атлетико Пульпиленьо".
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