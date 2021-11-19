"Динамо" забило 6 голов "Черноморцу" в стартовом матче 15 тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" победило "Черноморец" со счетом 6:1. По дублю оформили Виталий Буяльский и Витиньо, еще по одному мячу забили Денис Гармаш и Владислав Кулач.



Единственным футболистом "Черноморца", отличившимся в сегодняшнем матче, стал Евгений Исаенко. Отметим, что 21-летний форвард играет в Одессе на правах аренды, его контракт принадлежит "Динамо".



Всего в "Черноморце" играют 16 арендованных футболистов, чьи контракты принадлежат "Динамо".



Перед 15-м туром "Шахтер" набрал 35 очков и по дополнительным показателям вышел на первое место. Киевляне также имели 35 пунктов и шли вторыми. Третье место занимает "Заря", у которой 29 баллов. Далее расположились "Ворскла" и "Днепр-1", имеющие по 28 баллов.



Чемпионат Украины по футболу



15-й тур



19 ноября



"Черноморец" – "Динамо" 1:6



Голы: Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (пен.), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

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