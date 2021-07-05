"Динамо" забило 5 голов в товарищеском матче с французским клубом

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 5 июля, "Динамо" провело третий контрольный матч на сборах в Швейцарии. Соперником стал любительский клуб "Дивонн" из французской региональной лиги.



Киевляне сумели забить французам 5 голов. Дублем отметился Владислав Кулач, лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ находится в "Динамо" на просмотре. Еще по одному голу забили Владислав Ванат, Георгий Цитаишвили и Викентий Волошин.



Товарищеский матч



5 июля



"Динамо" - "Дивонн" 5:0



Голы: Волошин, 13 Кулач, 18, 60 (пен.), Цитаишвили, 67, Ванат, 86

1 июля, в первой контрольной игре в межсезонье "Динамо" сыграло вничью 4:4 со швейцарским "Базелем".