"Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 27-м туре УПЛ СК "Днепр-1" обыграл "Колос" со счетом 2:1 и оторвался от киевского "Динамо" на 14 очков. Теперь у киевлян нет теоретических шансов на второе место, обеспечивающее место в Лиге чемпионов.

Последний раз "Динамо" не попадало в Лигу чемпионов 9 лет назад. В сезоне 2013/14, когда команду возглавлял Олег Блохин, киевляне финишировали четвертыми.

Сейчас "Динамо" занимает четвертую позицию. Третье место выведет "Динамо" в Лигу Европы, а четвертое - пятое откроет путь в Лигу конференций.