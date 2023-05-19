"Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" потеряло теоретические шансы на квалификацию в Лигу чемпионов в следующем сезоне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 27-м туре УПЛ СК "Днепр-1" обыграл "Колос" со счетом 2:1 и оторвался от киевского "Динамо" на 14 очков. Теперь у киевлян нет теоретических шансов на второе место, обеспечивающее место в Лиге чемпионов.
Последний раз "Динамо" не попадало в Лигу чемпионов 9 лет назад. В сезоне 2013/14, когда команду возглавлял Олег Блохин, киевляне финишировали четвертыми.
Сейчас "Динамо" занимает четвертую позицию. Третье место выведет "Динамо" в Лигу Европы, а четвертое - пятое откроет путь в Лигу конференций.
- 16 мая футболиста киевского "Динамо" Владислава Ваната дисквалифицировали на три матча за дискриминационное высказывание в адрес судьи Екатерины Монзуль.
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