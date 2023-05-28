Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" упустило шанс на призовое место после победы "Зари" над "Александрией" (2:0) в 29-м туре премьер-лиги. Киевляне с 56 очками остались на четвёртом месте. "Заря" имеет 64 пункта, занимает третье место и уступает перед последним туром "Днепру-1" по дополнительным показателям. Золото досрочно получил "Шахтер", у которого 72 балла.

"Динамо" лишь во второй раз в своей истории осталось без медалей чемпионата Украины. Впервые это произошло в 2014 году, когда команду возглавлял Олег Блохин. Киевляне являются 16-кратными обладателями чемпионского титула УПЛ. Они также 12 раз брали серебро и 1 – бронзу.

Динамовцы свою игру 29-го тура проведут 29 мая против "Вереса".