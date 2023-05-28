"Динамо" во второй раз в истории осталось без медалей в УПЛ
Киевское "Динамо" упустило шансы на бронзовые награды и во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" упустило шанс на призовое место после победы "Зари" над "Александрией" (2:0) в 29-м туре премьер-лиги. Киевляне с 56 очками остались на четвёртом месте. "Заря" имеет 64 пункта, занимает третье место и уступает перед последним туром "Днепру-1" по дополнительным показателям. Золото досрочно получил "Шахтер", у которого 72 балла.
"Динамо" лишь во второй раз в своей истории осталось без медалей чемпионата Украины. Впервые это произошло в 2014 году, когда команду возглавлял Олег Блохин. Киевляне являются 16-кратными обладателями чемпионского титула УПЛ. Они также 12 раз брали серебро и 1 – бронзу.
Динамовцы свою игру 29-го тура проведут 29 мая против "Вереса".
- 28 мая золото премьер-лиги досрочно получил "Шахтер", обыгравший "Днепр-1".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное