Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Динамо" во второй раз в истории осталось без медалей в УПЛ

"Динамо" во второй раз в истории осталось без медалей в УПЛ

28 мая, 2023 воскресенье
17:17
Спорт

Киевское "Динамо" упустило шансы на бронзовые награды и во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" упустило шанс на призовое место после победы "Зари" над "Александрией" (2:0) в 29-м туре премьер-лиги. Киевляне с 56 очками остались на четвёртом месте. "Заря" имеет 64 пункта, занимает третье место и уступает перед последним туром "Днепру-1" по дополнительным показателям. Золото досрочно получил "Шахтер", у которого 72 балла.

"Динамо" лишь во второй раз в своей истории осталось без медалей чемпионата Украины. Впервые это произошло в 2014 году, когда команду возглавлял Олег Блохин. Киевляне являются 16-кратными обладателями чемпионского титула УПЛ. Они также 12 раз брали серебро и 1 – бронзу.

Динамовцы свою игру 29-го тура проведут 29 мая против "Вереса".

  • 28 мая золото премьер-лиги досрочно получил "Шахтер", обыгравший "Днепр-1".
Читайте также:
Василь Ломаченко та Девін Хейні (праворуч)
27 мая, 2023 суббота
Ломаченко определился с будущим в боксе после поражения от Хэйни
Засідання ВРП у справі судді Олексія Тандира. 27 травня 2023 року
27 мая, 2023 суббота
Высший совет правосудия одобрил заключение под стражу судьи Тандыра
китайський авіаносець "Шаньдун"
27 мая, 2023 суббота
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив в сопровождении двух кораблей
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
28 мая
18:20
Андрей Мельниченко
Швейцария собирается выдворить российского химического и угольного магната Мельниченко, - SonntagsBlick
18:15
Интервью
Путин напрямую уже не может управлять, власть ускользает из его рук, - эксперт по безопасности Мусаев
18:00
OPINION
Мы всегда будем на первой линии возможных столкновений
17:33
Ильхам Алиев. 28 мая 2023 года, Лачин (Азербайджан)
"Президент", "министры" и "депутаты" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" должны сдаться, - президент Азербайджана Алиев
17:17
Кличко назвал возможную причину странных вибраций ночью в Киеве
17:02
УПЛ: "Шахтер" играет с "Днепром-1", результаты и расписание других матчей 29-го тура
16:57
Эксклюзив
В Софии Киевской открыли выставку грузинских художников
16:57
"Шахтер" победил "Днепр-1" и стал чемпионом Украины по футболу
16:54
Заместитель командира погибшего на блокпосту нацгвардейца Бондаренко: виновник был пьян, его следует наказать
16:05
OPINION
Важно вернуть в украинские святыни украинский мир
15:59
В Одессе владелец домашней нарколаборатории попался на игрушечном оружии
В Одессе владелец домашней нарколаборатории попался на игрушечном оружии
15:45
Азербайджан
Азербайджан отмечает день независимости
15:40
В ЮАР проведут расследование по обвинению посла США в поставке оружия России
15:30
Эксклюзив
Вполне вероятно, что уже сегодня в полночь мы узнаем имя нового президента Турции, - корреспондент Укринформа Будник
15:29
Зеленский предлагает наложить на Иран 50-летние санкции
15:08
Дмитрий Медведев
Медведев угрожает заказным убийством американскому сенатору
14:21
В Тальном на Черкасчине сотни людей провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, сбитого на КПП при въезде в Киев
14:02
OPINION
Украина как моральный компас Запада
13:58
Пассажирский самолет производства Китая совершил первый коммерческий авиарейс.
13:55
Олимпийская медалистка принесла Украине второе золото Кубка мира по гребле на каноэ
13:14
Эксклюзив
Россияне в Мариуполе пытаются взыскать годовые "долги" за коммуналку, - Андрющенко
12:58
Саудовская Аравия обвинила РФ в несоблюдении договоренностей о сокращении добычи нефти, - WSJ
12:53
В Деснянском районе Киева мужчинам на шашлыках вручили повестки
12:43
Австрия после дебатов объявила о выделении 2 млн евро на разминирование в Украине
12:29
Лавров назвал поставки Украине истребителей F-16 "неприемлемой эскалацией"
12:03
OPINION
Владимир Омелян
Готова ли украинская элита двигаться в ЕС
11:42
Украина получила прямую путевку в Лигу чемпионов
11:41
Польша планирует принять принципиальное решение по строительству первой в стране АЭС к середине лета
11:14
В Гааге на климатическом протесте задержали более 1500 человек, среди них известная актриса
10:21
Три человека, считавшиеся пропавшими без вести в результате ракетного удара россиян по Днепру, погибли
10:19
Эксклюзив
Оперативная пауза на фронте связана с ожиданием россиян контрнаступления ВСУ, - капитан ВСУ
10:13
Инфографика
Курс валют на 28 мая: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
10:05
OPINION
США – Китай: политика реверансов
09:53
Обновлено
Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили 52 дрона, большинство — в воздушном пространстве Киева и области
09:45
"Мы еще не начинали": посол РФ в Британии предупредил, что эскалация в Украине может достичь невиданного до сих пор уровня
09:13
Эксклюзив
В Черном море не зафиксировано ни одного ракетоносителя РФ, - Гуменюк
09:11
В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов
08:31
Инфографика
Силы обороны за сутки уничтожили 400 российских военных, 3 танка и 11 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:06
OPINION
Николай Княжицкий
Почему российские попы до сих пор в Лавре?
08:04
OPINION
Как Москва в очередной раз будет "легитимизировать" захват Крыма
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV