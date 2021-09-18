"Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве на НСК "Олимпийский" динамовцы чуть не потеряли очки. Команда Мирчи Луческу вырвала победу лишь на 90+8 минуте, когда пенальти реализовал Виктор Цыганков.

Чемпионат Украины

8-й тур

18 сентября

"Динамо" - "Александрия" 1:0

Гол: Цыганков, 90 8

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