"Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" в УПЛ
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Александрию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве на НСК "Олимпийский" динамовцы чуть не потеряли очки. Команда Мирчи Луческу вырвала победу лишь на 90+8 минуте, когда пенальти реализовал Виктор Цыганков.
Чемпионат Украины
8-й тур
18 сентября
"Динамо" - "Александрия" 1:0
Гол: Цыганков, 90 8
- Напомним, 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" победила львовский "Рух" - 1:0.
- В первом матче воскресенья "Колос" обыграл в гостях "Ингулец".
- Также 18 сентября "Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
- Кроме этого,"Днепр-1" на своем поле одолел "Верес" .
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