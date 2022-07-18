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"Динамо" узнало второго соперника в Лиге чемпионов

18 июля, 2022 понедельник
13:15
Спорт

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" может встретиться с австрийским "Штурмом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время жеребьевки в Ньоне (Швейцария) потенциальными соперниками "Динамо" были французский "Монако", австрийский "Штурм", бельгийский "Юнион" и победитель пары "Митьюлланд" (Дания) - АЭК (Кипр), которые сыграют во втором квалификационном раунде.

В итоге в соперники "Динамо" достался "Штурм". Матчи пройдут 2-3 и 9-10 августа.

Для того чтобы попасть в следующий раунд отбора ЛЧ, киевлянам необходимо преодолеть на втором этапе квалификации турецкий "Фенербахче".

"Динамо" будет принимать "Фенербахче" 20 июля в польском городе Лодзь, ответная игра состоится 27 июля в Стамбуле.

Для выхода в групповой раунд ЛЧ киевлянам в новом сезоне необходимо преодолеть три раунда квалификации. Направду в основной этап Лиги чемпионов попал "Шахтер".

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда ЛЧ

"Монако" (Франция) – ПСВ (Нидерланды)

"Динамо" (Украина)) / "Фенербахче" (Турция) – "Штурм" (Австрия)

"Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания) / АЭК (Кипр)

"Линфилд" (Северная Ирландия) / "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва)﻿ / "Мальме" (Швеция)

"Марибор" (Словения) / "Шериф" (Молдова) - ХИК (Финляндия) / "Виктория" (Чехия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения) / "Дюделанж" (Люксембург)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) / "Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр)

"Карабах" (Азербайджан) / "Цюрих" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Слован" (Словакия)

"Лудогорец" (Болгария)﻿ / "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Динамо" (Хорватия) / "Шкупи" (Северная Македония)

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Фенербахче
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