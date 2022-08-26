Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный представитель Украины в ЛЕ в этом году – киевское "Динамо". На жеребьевке украинцы были в первой корзине и ушли от матчей с сильнейшими соперниками. Речь идет о таких клубах, как "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лацио", "Брага", "Црвена Звезда" и "Олимпиакос".

В результате киевское "Динамо" оказалось в группе B. Украинцы будут бороться за выход в плей-офф с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским "АЭК Ларнака".

Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.

23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.

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