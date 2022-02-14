"Динамо" узнало соперника в юношеской Лиге УЕФА
В 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" сыграет против лиссабонского "Спортинга"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 14 февраля, состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Жребий определил турнирную сетку от 1/8 финала и до финального матча.
В 1/8 "Динамо" сыграет против "Спортинга". В четвертьфинале киевляне, если победят португальцев, встретятся с победителем матча "Митьюлланн" - "Бенфика".
Все стадии плей-офф проходят в формате одного матча. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе "Коловре" в швейцарском Ньоне.
Базовая дата 1/8 финала – 1-2 марта. 1/4 финала – 15/16 марта. Полуфинал – 22 апреля, а финал – 25 апреля.
Сетка юношеской Лиги УЕФА:
1/8 финала:
"Ливерпуль" - "Генк"
"Реал" - "Атлетико"
АЗ – "Ювентус"
"Динамо" - "Спортинг"
"Манчестер Юнайтед" – "Боруссия" Дортмунд
"Жилина" - "Зальцбург"
ПСЖ – "Севилья"
"Митьюлланн" - "Бенфика"
1/4 финала:
АЗ/"Ювентус" – "Ливерпуль"/"Генк"
ПСЖ/"Севилья" – "Жилина"/"Зальцбург"
"Динамо"/"Спортинг" - "Митьюлланн"/"Бенфика"
"Манчестер Юнайтед"/"Боруссия" Дортмунд - "Реал"/"Атлетико"
Полуфинал:
Победитель матча 1 – Победитель матча 3
Победитель матча 4 – Победитель матча 2
- 9 февраля в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 победило сверстников из испанского "Депортиво".
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