"Динамо" узнало соперника в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 14 февраля, состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Жребий определил турнирную сетку от 1/8 финала и до финального матча.



В 1/8 "Динамо" сыграет против "Спортинга". В четвертьфинале киевляне, если победят португальцев, встретятся с победителем матча "Митьюлланн" - "Бенфика".







Все стадии плей-офф проходят в формате одного матча. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе "Коловре" в швейцарском Ньоне.



Базовая дата 1/8 финала – 1-2 марта. 1/4 финала – 15/16 марта. Полуфинал – 22 апреля, а финал – 25 апреля.



Сетка юношеской Лиги УЕФА:



1/8 финала:



"Ливерпуль" - "Генк"



"Реал" - "Атлетико"



АЗ – "Ювентус"



"Динамо" - "Спортинг"



"Манчестер Юнайтед" – "Боруссия" Дортмунд



"Жилина" - "Зальцбург"



ПСЖ – "Севилья"



"Митьюлланн" - "Бенфика"

9 февраля в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 победило сверстников из испанского "Депортиво".

1/4 финала:АЗ/"Ювентус" – "Ливерпуль"/"Генк"ПСЖ/"Севилья" – "Жилина"/"Зальцбург""Манчестер Юнайтед"/"Боруссия" Дортмунд - "Реал"/"Атлетико"Полуфинал:Победитель матча 4 – Победитель матча 2

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