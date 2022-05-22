Об этом сообщает Еспресо.TV.

В новом сезоне второй команде Украины для попадания в групповой этап придется преодолеть три круга квалификации.

Накануне стало известно, что одним из потенциальных соперников "Динамо" на старте ЛЧ станет "Фенербахче", получивший серебряные медали чемпионата Турции. Другой потенциальный оппонент динамовцев определится в противостоянии АПОЭЛ и АЕК в чемпионате Кипра.

Жеребьевка второго квалификационного раунда намечена на 2 июля.

Также уже известны соперники "Динамо" на третьем этапе – "Штурм" (Австрия), "Сент-Жиллуаз" (Бельгия) и "Монако" (Франция).

В раунде плей-офф киевлян ждут ПСВ (Нидерланды) и "Митьюлланд" (Дания).

В новом сезоне в ЛЧ Украину также будет представлять "Шахтер", получивший прямую путевку на групповой этап.

4 мая стало известно, что в сезоне 2022/2023 "Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb