"Динамо" уверенно победило "Минай" в УПЛ
В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно победило закарпатский "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил на столичном НСК "Олимпийский". "Динамо" быстро вышло вперед. На 19-й минуте Виталий Буяльский блестяще перекинул голкипера "Миная" Даниила Кучера и забил первый мяч в игре.
Новый форвард "Динамо" Эрик Рамирес сегодня дебютировал в составе киевлян - первый матч сложился для венесуэльца прекрасно. В конце первого тайма он сумел забить и сделал счет 2: 0, а когда "Динамо" забивало впервые - Рамирес записал на свой счет ассист.
После 3-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо" и "Десна". У черниговцев и киевлян по 9 очков. Вслед третье-четвертое место делят "Ворскла" и "Днепр-1" в которых по 7 баллов и ни проигранного матча.
"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1: 2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков.
"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.
Украинская Премьер-лига
11 августа
1-й тур (перенесенный матч)
"Динамо" - "Проходи" 2: 0
Голы: Буяльский, 19 Рамирес, 45 + 1
- 6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".
- 9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово.
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