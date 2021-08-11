"Динамо" уверенно победило "Минай" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил на столичном НСК "Олимпийский". "Динамо" быстро вышло вперед. На 19-й минуте Виталий Буяльский блестяще перекинул голкипера "Миная" Даниила Кучера и забил первый мяч в игре.



Новый форвард "Динамо" Эрик Рамирес сегодня дебютировал в составе киевлян - первый матч сложился для венесуэльца прекрасно. В конце первого тайма он сумел забить и сделал счет 2: 0, а когда "Динамо" забивало впервые - Рамирес записал на свой счет ассист.



После 3-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо" и "Десна". У черниговцев и киевлян по 9 очков. Вслед третье-четвертое место делят "Ворскла" и "Днепр-1" в которых по 7 баллов и ни проигранного матча.



"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1: 2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков.



"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.



Украинская Премьер-лига



11 августа



1-й тур (перенесенный матч)



"Динамо" - "Проходи" 2: 0



Голы: Буяльский, 19 Рамирес, 45 + 1

6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".

9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb