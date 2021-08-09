"Динамо" установило безумное историческое достижение в УПЛ

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".



В матче 3-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" (2:1). Этот выигрыш стал юбилейным - 650-м в отечественном высшем дивизионе



355 побед "Динамо" получила в домашних матчах, 295 - выездные. Этого показателя пока не достиг ни один из украинских клубов.

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