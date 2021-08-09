"Динамо" установило безумное историческое достижение в УПЛ
"Динамо" первым среди украинских клубов достигло отметки в 650 побед в УПЛ
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
В матче 3-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" (2:1). Этот выигрыш стал юбилейным - 650-м в отечественном высшем дивизионе
355 побед "Динамо" получила в домашних матчах, 295 - выездные. Этого показателя пока не достиг ни один из украинских клубов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.36Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное