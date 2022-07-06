"Динамо" сыграло вничью с "Янг Бойзом" в благотворительном матче
В благотворительном матче киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Янг Бойзом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 0:0 и прошел под благотворительным лозунгом "Match For Peace! Stop The War!".
Благотворительный матч
2 июля
" Динамо" (Украина) – "Янг Бойз" (Швейцария) 0:0
"Динамо": Бущан (Нещерет, 46) – Кендзера (Тимчик, 57), Забарный (Боль, 78), Попов (Сирота, 74), Караваев (Дубинчак, 62) – Сидорчук (к) (Шепелев, 62), Шапаренко (Андриевский, 62), Буяльский (Гармаш, 74), Вербич (Ванат, 57), Цыганков (Антюх, 78) – Беседин (Супряга, 74).
- 29 июня в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило швейцарской "Лозанне" .
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