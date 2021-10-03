"Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и сохранило лидерство в УПЛ
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и сохранило лидерство
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился вничью 0:0.
"Динамо" набрало 26 очков и осталось на первом месте. "Шахтер" с 23 пунктами идет вторым.
Чемпионат Украины
10-й тур
3 октября
"Динамо" - "Шахтер" 0:0
"Заря" - "Десна" 2:0
Голы: Булеца, 19 Громов, 70
На 7-й минуте Булеца не реализовал пенальти
"Металлист 1925" - "Минай" 1:0
Гол: Габелок, 72 (пен.)
"Верес" - "Александрия" 0:0
2 октября
"Колос" - "Черноморец" 2:1
Голы: Лысенко, 15 Реннан, 58 - Смирный, 29
"Львов" - "Днепр-1" 0:1
Гол: Довбик, 2
"Ворскла" - "Ингулец" 3:0
Голы: Рангель, 66, Оливье Тиль, 77, 84
1 октября
"Мариуполь" - "Рух" 0: 2
Голы: Таллес, 25 Климчук, 37
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