"Динамо" сыграло вничью с "Клужем" в благотворительном матче в турне по Европе

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч, проходивший в Румынии, закончился нулевой ничьей.



Для "Динамо" это был третий матч в рамках благотворительного турне по Европе. Ранее киевляне победили турецкий "Галатасарай" и польскую "Легию". Оба поединка закончились со счетом 3:1.



Следующий матч "Динамо" проведет против дортмундской "Боруссии". Встреча состоится 26 апреля.



Благотворительное турне



Товарищеский матч



20 апреля



"Клуж" (Румыния) – "Динамо" (Украина) 0:0

17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира – 2022 против Шотландии ранее 23 мая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины в апреле по рекомендации главного тренера Мирчи Луческу

18 апреля Александр Петраков заявил , что из-за отказа "Динамо" вовремя отпустить футболистов в национальную команду он не сможет полноценно подготовить ее к решающим матчам отбора чемпионата мира - 2022.

После этого стало известно, что футболисты киевского "Динамо" все же присоединятся к сборной Украины для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира-2022 3 мая.

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