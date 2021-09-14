"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" начало новую еврокубковую кампанию в Киеве матчем против "Бенфики".



Команда Мирчи Луческу была близка к победе в конце матча в компенсированное арбитром время. Сначала Николай Шапаренко попал в перекладину, а после добивания Виталия Буяльского лиссабонцев спас голкипер.

Вскоре Шапаренко таки отправил мяч в сетку, но радость динамовских болельщиков была недолгой - английский судья Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за офсайда у Дениса Гармаша.

Команды на НСК "Олимпийский" сыграли вничью 0:0.

В другом матче группы E во вторник немецкая "Бавария" обыграла в гостях испанскую "Барселону" - 3:0.

Таким образом, после 1-го тура турнирную таблицу возглавляет "Бавария", которая имеет 3 очка. В "Динамо" и "Бенфики" по 1 пункту. "Барселона" не набрала ни одного балла.

Во 2-м туре 29 сентября "Динамо" сыграет в гостях против "Баварии".

Сайт Еспресо.TV провел текстовую онлайн-трансляцию игры "Динамо" - "Бенфика".

Лига чемпионов

1-й тур

Группа E

14 сентября

"Динамо" (Украина) - "Бенфика" (Португалия) 0:0

"Динамо": Бойко - Кендзера, Сирота, Забарний, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков (Караваев, 76), Де Пена (Вербич, 76) - Шкурин (Гармаш, 60)

"Бенфика": Влаходимос - Отаменди, Вертонген, Морато - Жилберто (Лазаро, 59), Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 86), Гримальдо - Рафа Силва (Пицци, 90), Эвертон (Радоньич, 59) - Яремчук (Дарвин Нуньес, 59)

Предупреждение: Сидорчук, 52, Забарний, 73, Гармаш, 82 - Рафа Силва, 21, Яремчук, 44, Вайгль, 71

14 сентября стало известно, что основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" по силам победить "Бенфику" в матче Лиги чемпионов.

Бывший футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк заявил, что киевлянам необходимо побеждать "Бенфику" в домашнем матче Лиги чемпионов.

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