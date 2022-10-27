"Динамо" сыграло вничью с АЭКом и упустило шансы на выход в плей-офф еврокубков

Первыми забивать могли "динамовцы", однако Буяльский не смог переиграть кипера ударом в прикосновение.

Первый действительно опасный выпад АЭКа сразу закончился голом. После передачи с фланга на Альтман боковыми ножницами в падении отправил мяч в сетку – 1:0.

Забитый мяч добавил киприотам уверенности, но отличиться они больше не смогли. А вот "Динамо" создало гол в раздевалку: Овчаренко нашел откинувшего под удар Ванату Буяльского и молодой форвард с нескольких метров переиграл голкипера.

Но дебют второго тайма снова последовал за хозяевами: Лопеша головой в упор расстрелял Нещерета.

"Динамо" выглядело растерянным, не выходя даже из собственной половины поля. Так что логичным стал третий пропущенный мяч – Альтман пробил из-под защитника и оформил дубль.

Лишь в конце матча киевляне задвигались и на 82-й минуте Гармаш головой забил свой первый гол. А уже в добавленное время вколотил второй мяч в сетку после суеты в штрафной хозяев.

На большее время банально не хватило. Хотя "Динамо" и героически вырвало ничью, она фактически стала поражением. Киевляне гарантированно финишируют последними в группе и прекращают выступление в еврокубках.

Лига Европы, группа B, 5-й тур

АЭК Ларнака – "Динамо" – 3:3

Голы: Альтман, 26, 72, Лопеш, 53 – Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

АЭК : Кенан Пирич, Ненад Томович, Луиш Густаву, Имад Фараж (Кипрос Христофора 84), Рафаэл Лопеш (Рафаил Мамас 66), Роберто Росалес (Микель Гонсалес 88), Пере Понс, Никос Энглес, Адам Дюрро Альтман (Виктор Олатунджи 83), Хрвое Миличевич

" Динамо ": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Денис Гармаш 65), Владимир Шепелев (Самба Диалло 83), Владислав Ванат (Артем Беседин 83), Виктор Цыганков, Александр Тимчик, Илья Забарный, Виталий Перрис 76), Александр Сирота

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