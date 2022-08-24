Об этом сообщает " Трибуна ".

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23 пройдет в пятницу, 26 августа. У киевского "Динамо" есть шанс попасть в первую корзину и избежать самых сложных соперников при жребии.

Для этого необходимо, чтобы в групповой этап Лиги чемпионов попал хотя бы "Рейнджерс" или "Динамо" Загреб, которые сегодня, 24 августа, проведут свои ответные матчи плей-офф квалификации.

Шотландцам нужно одолеть ПСВ, против которого в первой встрече они сыграли 2:2. Хорватов ждет дуэль с "Буде-Глимт", первый матч "Динамо Загреб" проиграл 0:1.

"Динамо" Загреб и "Рейнджерс" имеют более высокий рейтинг, чем украинцев. Если обе эти команды проиграют матчи плей-офф ЛЧ, то киевское "Динамо" окажется во второй корзине на жеребьевке ЛЕ.

23 августа в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике".

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