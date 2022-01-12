"Динамо" сыграет первый в новом году матч против испанского клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

В пятницу, 14 января, футболисты киевского клуба выйдут из зимнего отпуска. После нескольких дней в столице "Динамо" отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

В провинции Аликанте динамовцы сыграют четыре спарринга. 14 января они встретятся с испанской "Мурсией", 22 января сыграют с люксембургским "Расинг Унионом", а 26 или 27 – с норвежским "Боде-Глимтом". Еще один соперник, с которым киевляне встретятся 24 или 25 января, пока неизвестен.

"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера - "Шахтера" - на 2 очка.

"Мурсия" выступает в Сегунди B - четвертом по силе дивизионе чемпионата Испании.