"Динамо" сыграет первый в новом году матч против испанского клуба
"Динамо" сыграет первый матч на зимнем сборе 19 января против испанской "Мурсии"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
В пятницу, 14 января, футболисты киевского клуба выйдут из зимнего отпуска. После нескольких дней в столице "Динамо" отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.
В провинции Аликанте динамовцы сыграют четыре спарринга. 14 января они встретятся с испанской "Мурсией", 22 января сыграют с люксембургским "Расинг Унионом", а 26 или 27 – с норвежским "Боде-Глимтом". Еще один соперник, с которым киевляне встретятся 24 или 25 января, пока неизвестен.
"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера - "Шахтера" - на 2 очка.
"Мурсия" выступает в Сегунди B - четвертом по силе дивизионе чемпионата Испании.
- 9 января сообщалось, что бывший футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк станет игроком одесского "Черноморца" .
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