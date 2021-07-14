"Динамо" сыграет матч против чемпионов Италии
Киевское "Динамо" проведет 14 августа в Милане товарищеский матч с чемпионом Италии - "Интером"
Об этом сообщает Inter-news.it .
По информации газеты Corriere dello Sport, игра между "Динамо" и "Интером" состоится 14 августа в окрестностях Милана и пройдет при пустых трибунах.
Последний раз "Динамо" встречалось с "Интером" в 2009 году на групповом раунде Лиги чемпионов. В Милане была зафиксирована ничья 2:2, в Киеве победили итальянцы, которые в том сезоне в итоге получили главный еврокубок.
В 1998-1999 годах "Интер" тренировал нынешний главный тренер "Динамо" - румын Мирча Луческу.
- 12 июля стало известно, что "Динамо" проведет матч против победителя Лиги Европы - испанского "Вильярреала".
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