"Динамо" сыграет благотворительный матч с клубом АПЛ

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Встреча пройдет на домашнем стадионе "Эвертона" – "Гудисон Парк". Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени (19:45 по местному).

Благотворительный матч с "Эвертоном" пройдет под лозунгом "Match For Peace". Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных вторжением России в Украину.

12 июля в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило французскому "Лиону" .

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