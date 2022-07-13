"Динамо" сыграет благотворительный матч с клубом АПЛ
В пятницу, 29 июля, киевское "Динамо" сыграет благотворительный матч с английским "Эвертоном"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Встреча пройдет на домашнем стадионе "Эвертона" – "Гудисон Парк". Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени (19:45 по местному).
Благотворительный матч с "Эвертоном" пройдет под лозунгом "Match For Peace". Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных вторжением России в Украину.
- 12 июля в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило французскому "Лиону" .
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