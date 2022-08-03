Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что "Динамо" - фаворит в матче против "Штурма". На выигрыш киевлян коэффициент 2,00. Ничья – 3,07. Победа австрийцев – 3,42.

Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи, повторная игра пройдет в Граце 9 августа.

В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо", если пройдет "Штурм", сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Митьюлланд".

Матчи плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 16-17 и 23-24 августа.

Лига чемпионов

Квалификация. 3-й раунд

2 августа

"Динамо" (Украина) – "Штурм" (Австрия)

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Шепелев – Беседин

"Штурм": Зибенхандль - Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте - Станкович - Хирлендер, Хорват, Прасс - Саркария, Хейлунд

Лодзь, стадион "Мейски"

Начало в 21:00

Прямая трансляция на "Setanta Sports" и "2+2"

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Владимире Путине.

30 июля словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Панатинаикос".

2 августа стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга пропустит по меньшей мере два месяца из-за травмы и не поможет киевлянам в матчах квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".

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