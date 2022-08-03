Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что "Динамо" - фаворит в матче против "Штурма". На выигрыш киевлян коэффициент 2,04. Ничья – 3,34. Победа австрийцев – 3,62.

Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи, повторная игра пройдет в Граце 9 августа.

В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо", если пройдет "Штурм", сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Митьюлланд".

Матчи плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 16-17 и 23-24 августа.

Лига чемпионов

Квалификация. 3-й раунд

2 августа

"Динамо" (Украина) – "Штурм" (Австрия)

Лодзь, стадион "Мейски"

Начало в 21:00

Прямая трансляция на "Setanta Sports" и "2+2"