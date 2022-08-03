"Динамо" - "Штурм": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге чемпионов
Сегодня, 3 августа, киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Штурмом" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают, что "Динамо" - фаворит в матче против "Штурма". На выигрыш киевлян коэффициент 2,04. Ничья – 3,34. Победа австрийцев – 3,62.
Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи, повторная игра пройдет в Граце 9 августа.
В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо", если пройдет "Штурм", сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Митьюлланд".
Матчи плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 16-17 и 23-24 августа.
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
2 августа
"Динамо" (Украина) – "Штурм" (Австрия)
Лодзь, стадион "Мейски"
Начало в 21:00
Прямая трансляция на "Setanta Sports" и "2+2"
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