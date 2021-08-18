"Динамо" сенсационно потеряло очки в матче с "Ингульцом" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счетом 1: 1. На 71-й минуте "Динамо" вышло вперед благодаря автоголу Михаила Шишки, но киевляне быстро потеряли преимущество на поле. За 5 минут Илья Коваленко сравнял счет.



Для "Ингульца" это первый набранный балл в этом сезоне УПЛ. После 4-го тура они занимают последнее, шестнадцатое место. "Динамо" с 10 очками идет вторым.



Украинская Премьер-лига



4-й тур



18 августа

Коваленко, 76 - Шишка, 71 (авт.)