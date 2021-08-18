"Динамо" сенсационно потеряло очки в матче с "Ингульцом" в УПЛ
В заключительном матче 4-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ингульцем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 1: 1. На 71-й минуте "Динамо" вышло вперед благодаря автоголу Михаила Шишки, но киевляне быстро потеряли преимущество на поле. За 5 минут Илья Коваленко сравнял счет.
Для "Ингульца" это первый набранный балл в этом сезоне УПЛ. После 4-го тура они занимают последнее, шестнадцатое место. "Динамо" с 10 очками идет вторым.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
18 августа
Голы: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (авт.)
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
- 14 августа в матче 4-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Днепр-1" .
- Другой матч 4-го тура "Верес" - "Ворскла" закончился вничью.
- 16 августа одесский "Черноморец" уверенно победил "Мариуполь" .
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